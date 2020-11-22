وليد سليمان يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن وليد سليمان، لاعب وسط الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام من مواجهة فريقه أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 المقبل.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحمد لله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابي كورونا، دعواتكم".

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي خضوع وليد سليمان، لاعب الفريق، لمسحة "كورونا" طبية جديدة خلال الساعات المقبلة ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس السبت، في مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وكان الأهلي واجه أبو قير للأسمدة أمس السبت على إستاد برج ‏العرب وفاز (2-1) بثنائية وليد سليمان، ليتأهل الفريق لملاقاة الاتحاد السكندري في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وسبق للأهلي الإعلان عن إصابة كل من محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة ومحمد شريف بجانب أحمد ياسر ريان العائد من الإعارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".