في غياب النني.. أرسنال يتعادل لأول مرة بالبريميرليج أمام ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه ليدز يونايتد سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على فولهام 3 / 2، وويستهام على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

وفشل فريقا ليدز وأرسنال في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

واضطر فريق أرسنال لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولاس بيبي في الدقيقة 52.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع ليدز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا التعادل هو الأول لأرسنال في الدوري هذا الموسم حيث حقق الفوز في أربع مباريات وخسر في مثلها، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لفريق ليدز مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في أربع.

وفي مباراة أخرى، فاز ويستهام على مضيفه شيفيلد 1 / صفر.

ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سباستيان هيلير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع ويستهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وهذا هو الفوز الرابع لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما ظل فريق شيفيلد بلا فوز في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وحيدة وخسر في ثماني .