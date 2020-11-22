بالمستندات.. الخليج 365 ينشر أهم بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

انتهت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري من بنود لائحة النظام الأساسي الجديدة والمقرر مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد القادم.

وحصل الخليج 365 على اللائحة كاملة، والتي تشير المادة 12 (الأعضاء) من الفصل الثاني بها إلى عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وطريقة اختيارهم.

وتنص المادة على أن تتكون الجمعية العمومية من 104 عضو كحد أقصى، على أن يكون من بينهم 18 ناديًا من القسم الأول، 36 من القسم الثاني، إلى جانب أندية من القسمين الثالث، الرابع، دوري كرة القدم النسائية، دوري كرة القدم الخماسية ودوري كرة القدم الشاطئية للقسم الأول.

ووفقًا للمادة 57، فإن هذه الغرقة تتكون من رئيس ونائب للرئيس و12 عضوًا، على أن يقوم مجلس الإدارة بترشيح الثنائي بموافقة كل من اللاعبين وممثلي الهيئات.

ويقوم اتحاد اللاعبين باختيار ستة أعضاء، بينما تقوم الهيئات أو الروابط باختيار باقي الأعضاء الستة.

وجاء نص المادة كالتالي:

ويتطلب من المدير التنفيذي للنادي القيام بعشرة مهام، على أن يكون له نائبًا: "يعين المدير التنفيذي نائبا لأداء مهامـه بشـكل مؤقـت عنـد تغيبـه. ويجـوز لمجلـس الإدارة اتخـاذ القـرار بتعييـن مديـر تنفيـذي جديـد إذا كانـت وظيفـة المديـر التنفيـذي شـاغرة."

واستحدثت اللائحة بندًا يشير إلى أنه يتم احتساب أية مدة جزئية من الخدمة كمدة كاملة مع صرف النظرق عن الطريقة التي انتهت بها المدة سواء كانت للاستقالة أو الفصل أو الاستبعاد أو الحل.

كما تم استحداث بند آخر يشير إلى أن المدة السابقة التي قضاها العضو في مجلس الإدارة لا يتم احتسابها عند احتساب مدته كنائب للرئيس، وهو ما ينطبق على النائب عند ترشحه على منصب الرئيس.

ولا يجوز -وفقًا للائحة- أن يترشح رئيس سابق للاتحاد على منصب النائب أو العضوية، وهو ما ينطبق على نائب الرئيس السابق الذي لا يجوز له الترشح على منصب العضو.

وجاءت بنود اللائحة فيما يخص انتخابات مجلس الإدارة كالتالي:

وتنص اللائحة على أنه "يعيـن المجلـس أعضـاء كل لجنـة دائمـة بنـاء علـى اقتـراح سـواء مـن أعضـاء أو رئيـس الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم، ويكفـل المجلـس التمثيـل النسـائي المناسـب فـي اللجـان الدائمـة. يُعيـن رؤسـاء، ونـواب رؤسـاء، وأعضـاء اللجـان الدائمـة لفتـرة أربعـة اعـوام."