مباشر.. ليفربول 2-0 ليستر سيتي.. ضربة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة التاسعة من بريميرليج.

ويشهد تشكيل ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال تواجده مع المنتخب المصري.

ويتواجد ليفربول في الترتيب الرابع برصيد 17 نقطة، في المقابل يحتل الضيف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي.

ويتصدر تشيلسي المسابقة حاليًا برصيد 20 نقطة بعد فوزه على نيوكاسل خلال هذه الجولة بنتيجة (2-0).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جيمس ميلنر - فابينيو - جويل ماتيب - أندي روبيرتسون - جيجي فينالدوم - نابي كيتا - كورتس جونس - ديوجو جوتا - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل ليستر سيتي: شمايكل - ألبرايتون - فوكس - إيفانس - فوفانا - ميندي - تليميانس - جوستان - مادسون - بارنز - فاردي.

تفاصيل المباراة:

ليفربول فور بداية المباراة حاول التسجيل مبكرًا فكان التهديد الأول عن طريق ساديو ماني من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من جيمس ميلنر لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية.

الدقيقة التاسعة شهدت فرصة خطيرة من جوتا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس ليستر سيتي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الفرصة الثالثة وهذه المرة من جوتا أيضًا بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 13 لكن شمايكل حارس ليستر سيتي يواصل التألق ويبعد الكرة.

الدقيقة 21 استطاع ليفربول أن يحرز هدف التقدم لكن عن طريق مدافع ليستر سيتي إيفانس والذي سجل هدفًا في مرماه بالخطأ من كرة رأسية.

بعد هدف ليفربول جاء دور ليستر سيتي بفرصة خطيرة في الدقيقة 23 عن طريق بارنز الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

وكاد جويل ماتيب في الدقيقة 26 أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول من كرة رأسية لكن تمر كرته بجوار القائم.

وعاد من جديد خطورة جويل ماتيب في الدقيقة 32 برأسية رائعة حاول من خلالها تسجيل هدف التعزيز لكن تمر الكرة بجوار القائم.

جوتا بعد عدة محاولات أمام شمايكل استطاع أن يسجل هدفًا بعد كرة رأسية رائعة في الدقيقة 41 حيث استقبل كرة عرضية متقنة من روبيرتسون لتصبح النتيجة (2-0).

ضربة في صفوف ليفربول وتحديدًا من خلال إصابة نابي كيتا ليقرر المدير الفني لليفر يورجن كلوب الدفع بالشاب ويليامز ليشارك بدلاً من الدولي الغيني في الدقيقة 53.

أخطر فرص ليفربول في الشوط الثاني كانت بتمريرة من القائد ميلنر تصل إلى ماني في الدقيقة 54 الذي انفرد بالمرمى لكن شمايكل يبعد والدفاع يبعد الكرة لركنية قبل دخولها الشباك.

القائم وقف أمام فيرمينو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد تسديدة له أمام المرمى لتظل النتيجة (2-0) للريدز.

الحظ عاند فيرمينو من جديد في الدقيقة 76 بعدما انفرد بمرمى ليستر سيتي ليسدد لكن القائم الأيمن يقف ثم ترتد الكرة لماني ليسدد لكن الدفاع والقائم الأيمن يقف أيضًا.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أحرز روبيرتو فيرمينو هدف ليفربول الثالث من كرة رأسية رائعة ليسجل أخيرًا بعدما وقف القائم الأيمن والأيسر لتصبح النتيجة (3-0) لبطل الدوري الإنجليزي.

انتظرونا لمتابعة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..