الزمالك يتحدث عن موعد وصول بنشرقي إلى القاهرة.. وأزمة تواجه ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن أشرف بن شرقي مهاجم الفريق يصل إلى القاهرة غدا الإثنين.

وقال أمير مرتضى، أنه علي تواصل مع بنشرقي بشكل دائم ويطمئن عليه مشددا على أنه بخير.

وأشار إلى أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، يواجه مشكلة في الطيران مشيرا إلى أن اللاعب حاليا في مطار تونس لكن توجد مشكلة معه وزميله علي معلول لاعب الأهلي.

وأوضح، أنه يتواصل في الوقت الحالي مع شركة مصر للطيران لحل مشكلة ساس، ومن ثم سيعود اللاعب بعدها للقاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.