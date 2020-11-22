أزمة لمعلول وساسي قبل قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف مصدر أن الثنائي التونسي المحترف علي معلول وفرجاني ساسي لاعبا الأهلي والزمالك، تأخر وصولهما للقاهرة بسبب عطل في الطائرة.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الثنائي كان من المفترض يحضران للقاهرة أمس السبت بعد تواجدهما مع المنتخب التونسي للمشاركة في التصفيات الأفريقية والمؤهلة للكاميرون.
ويستعد كل من الأهلي والزمالك لخوض مواجهة نارية يوم الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020.
وكان الأهلي وصل للمباراة النهائية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بمجموع (5-1) في مباراتي الذهاب والإياب.
في المقابل، حجز الزمالك بطاقة العبور للنهائي بالفوز على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
جدير بالذكر أن آخر لقب دوري أبطال حققه الأهلي في نهائي نسخة 2013، في المقابل كان آخر تتويج بلقب دوري الأبطال للزمالك في 2002.
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