بيان لدجلة: ماجد سامي واحد من 200 مساهم.. والإدارة منفصلة عن الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكدت شركة اندية وادى دجلة أن الهيكل الإداري للشركة والأندية ظل كما هو بدون أي تغيير خلال الثلاث سنوات الماضية.

وذكر بيان لشركة دجلة، أنها ملك شركة وادى دجلة القابضة وهي شركة مساهمة مصرية بها أكثر من ٢٠٠ مساهم.

وأضاف البيان: "ماجد سامي أحد المؤسسين و المساهمين الذين عكفوا على خدمة هذا الكيان، وعملوا جاهدين خلال السنوات الماضية على فصل الملكية عن الإدارة وجلب الكفاءات اللازمة لإدارة المنظومة وتحقيق أهدافها مع توفير الاستقلالية والحرية اللازمين لتسير اعمالهم و الوصول للنتائج المحددة و المرجوة".

واختتم البيان: "رؤية الشركة وخططها واستراتيجيتها المستقبلية الخاصة بتوسعاتها ومشروعاتها تبقى كما هي وفقاً للخطط المعلن عنها مسبقاً وتعمل بشكل طبيعى وفقاً للهيكل الإداري الحالي دون أي تغيير".

وكان رجل الأعمال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أعلن نهاية رحلته مع النادي بعد 18 سنة.

وصعد فريق وادي دجلة لبطولة الدوري الممتاز موسم 2009/ 2010 ليستمر في الممتاز حتى الآن.