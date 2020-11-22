مران الزمالك.. انتظام عمر السعيد.. وتأهيل علاء وعيد وزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تواجد محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته .

وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

وتواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته .

وتواجد عبدالهادي في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي أحد.

وكانت المسحة السابقة للمدرب قد ظهرت إيجابية حيث قام باتباع الإجراءات الاحترازية الفترة الأخيرة و البروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على متابعة كافة الأمور الإدارية والتجهيزية للفريق اليوم.

وتواجد المشرف على الكرة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة على هامش المران اليوم، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

كما حرص أمير مرتضى على الوقوف على الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل إجراء الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران اليوم.

ووضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس والذي فاز به الزمالك بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

حيث يؤدي اللاعبون بعض التدريبات البدنية بجمانيزيوم النادي، بجانب عمليات الاستشفاء، وذلك لمعالجة الارهاق العضلي، والوصول إلى أعلى معدل تحهيزي للفترة المقبلة.

وأدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب، وجاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل.

واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة.

واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.

وانتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وأصبح السعيد جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر.

واكتفى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بآداء فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لزيزو يستكمله بجيمانيزوم النادي، وعليه لم يشارك مع باقي اللاعبين في الفقرات التدريبية اليوم، وهما الذين تواجدوا على دكة البدلاء حيث كان متواجدا معهم، أو لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس.

يأتي ذلك من أجل حصول اللاعب على أعلى قسط من الراحة وعمليات الاستشفاء، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة المقبلة.