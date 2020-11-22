شاهد .. ننشر إجراءات فحص النزاهة في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة

تنشر "الوفد"، إجراءات فحص النزاهة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، المقرر مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على مشروع اللائحة الجديدة الذي أعدته اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. أرسل اتحاد الكرة

نسخة اللائحة رسميًا إلى الأندية للاطلاع عليها تمهيدًا لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

والجدير بالذكر أن الفيفا ينتظر نتيجة اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة من أجل تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة.