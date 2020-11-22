الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي وديا

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح مع نظيره بنادى البنك الأهلى احد الصاعدين لمسابقة الدورى الممتاز الجديد على إقامة ودية بين الفريقين يوم الأحد المقبل. ودية بين الفريقين يوم الأحد المقبل. تأتى الودية ، ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار النسخة الجديدة بالمسابقة المحلية ، إضافة لبطولة كأس العرب للاندية الأبطال حال استكمال منافستها. وكان الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو قد وضع خطة تقوم على تنظيم سلسلة من الوديات متدرجة القوة من أجل وصول اللاعبين لأعلى معدلات بدنية وخططية قبيل استكمال المنافسات.

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