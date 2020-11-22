رقم تاريخي لـ جوتا مع ليفربول بعد هدفه أمام ليسترسيتي

حقق الإسباني ديوجو جوتا نجم وسط فريق ليفربول رقماً مميزاً علي هامش مشاركته في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي والتي تقام علي ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الانجليزي الممتاز. الجولة التاسعة للدوري الانجليزي الممتاز. واصبح جوتا أول لاعب في تاريخ النادي العريق ينجح في تسجيل اربعة أهداف في أول اربعة مباريات يخوضها مع الريدز علي ملعب انفيلد في البريمييرليج. وسجل جوتا الهدف الثاني لليفربول في شباك ليستر سيتي بالمباراة الجارية الآن، بعد أن سجل ثلاثة أهداف سابقة في شباك كل من وستهام وشيفيلد يونايتد وآرسنال.

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