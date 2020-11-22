ليفربول يتفوق على ليستر سيتي في الشوط الأول بهدفين

تقدم ليفربول على نظيره ليستر سيتي، بهدفين نظيفين خلال الشوط الأول على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".

سجل جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي هدف الريدز الأول، عبر رأسية بالخطأ دخلت شباك مرمى فريقه، ثم سجل جوتا هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من روبرتسون والذي ضربها جوتا رأسية قوية في شباك ليستر سيتي معلنًا

الهدف الثاني للريدز.

يشهد اللقاء استبعاد محمد صلاح نجم الريدز، آثر إصابته بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب مصر.

جاء الشوط الأول حادًا من قبل الفريقين من أجل المبادرة بالهدف الأول، وهو ما نجح فيه الريدز، عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ايفانز مدافع ليستر في مرماه بالخطأ.

سجل جوتا هدفًا للريدز لكنه ألغي

بداعي التسلل في الدقيقة 22.

في الدقيقة 23، هجمة لليستر وتبادل الكرات بين لاعبي ليستر ،قبل أن يسدد بارنز الكرة لكنها تمر بجوار مرمى ليفربول.

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جيمس ميلنر، فابينيو، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، جونز

في الهجوم: ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو، جوتا

فينا جاء تشكيل ليستر سيتي ..في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، ألبرايتون، فوفانا، جوني إيفانز، فوكس، جاستن، ميندي، تيليميانز، بارنز، ماديسون، جيمي فاردي.