جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام ليستر سيتي

تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام ليستر سيتي، خلال المباراة الجارية حاليًَا على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة التاسعة من التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج". سجل جوتا هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من روبرتسون والذي ضربها جوتا رأسية قوية في شباك ليستر سيتي معلنًا الهدف الثاني للريدز.

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