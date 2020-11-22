الاهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادا لنهائي أفريقيا..مساء اليوم

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي مرانه الأخير علىملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب العودة مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.
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