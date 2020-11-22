ربيع ياسين يعقد جلسة مع ارواباريتا مدرب بيراميدز..تعرف على السبب

عقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20عامًا، اليوم، الأحد، جلسة مع رودلفو ارواباريتا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بمقر النادي باستاد 30يونيو.



وتطرق الثنائي خلال الجلسة، للحديث عن المرحلة المقبلة بالنسبة للثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبا منتخب الشباب

وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين للاتفاق على موعد محدد لضم ثنائي بيراميدز، إلى تدريبات منتخب شباب الفراعنة.

حضر الجلسة محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، ومحمد صلاح مدير فريق

بيراميدز، ووليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب.



وأنضما اللاعبان لتدريبات بيراميدز لمدة يومين ثم طالب المدير الفني الأرجنتيني استمرارهما لفترة أخري مما دعا ربيع ياسين الاجتماع به وترتيب وجودهما مع المنتخب عقب نهاية فترة علاجهما بالنادي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة، شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.