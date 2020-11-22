ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بـ "نيران صديقة"

تقدم ليفربول على نظيره ليستر سيتي بالهدف الأول، ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج". سجل جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي هدف الريدز الأول، عبر رأسية بالخطأ دخلت شباك مرمى فريقه. هدف الريدز الأول، عبر رأسية بالخطأ دخلت شباك مرمى فريقه. دخل ليفربول بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: جيمس ميلنر، فابينيو، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، جونز في الهجوم: ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو، جوتا فيما جاء تشكيل ليستر كالتالي: في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، ألبرايتون، فوفانا، جوني إيفانز، فوكس، جاستن، ميندي، تيليميانز، بارنز، ماديسون، جيمي فاردي.

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