بث مباشر| شاهد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي “يلا شوت”

بث مباشر يلا شوت مباراة “ليفربول وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-11-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “ليفربول وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام المباراة على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم كريستوفر كافانا، وتنطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

اضافت فترة التوقف الدولي معاناة على معاناة ليفربول بعدما تعرض نجم الفريق “محمد صلاح” للإصابة بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الغائبين بشكل مؤكد عن مباراة اليوم وهم “ألكسندر آرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وأوكسليد تشامبرلين”، كما ان مشاركة “تياجو ألكانتارا وفابينيو وريس ويليامز” في محل شك.

وبدون قلب دفاع اساسي، تلقى ليفربول 16 هدف بعد ثماني مباريات بمتوسط هدفين في كل مباراة اكثر مما فعل تشيلسي في نفس المرحلة من الموسم في 2004/2005 وفاز حينها البلوز باللقب.

ورغم معاناة ليفربول إلى انه يمتلك نسبة فوز 100٪ على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بأربع انتصارات، وبشكل عام لم يخسر الريدز في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، كما فاز بخمس من آخر ست مباريات امام ليستر سيتي.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ليستر سيتي الليلة من أجل استعادة الصدارة التي فقدها لصالح “توتنهام” الذي انتصر على مانشستر سيتي امس لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، حقق “ليستر سيتي” انطلاقة رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ6 انتصارات في أول ثماني مباريات وهذا الرقم أفضل من انطلاقته في موسم 2015/2016 والذي حقق فيه اللقب.

وسيلعب ليستر سيتي بثقة امام ليفربول اليوم على ملعب آنفيلد، حيث فاز في آخر أربع مباريات في الدوري خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد على مدى 116 عامًا.

ويقع ليستر سيتي فوق ليفربول في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة.

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