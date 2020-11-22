الزمالك يرد على انباء إصابة أشرف بنشرقي بفيروس كورونا

نفي مسئولو نادي الزمالك، إصابة المغربي “أشرف بنشرقي” بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي تفيد تعرضه للإصابة بالوباء المنتشر حاليا في جميع دول العالم.

وقال مصدر داخل الزمالك، أنه لا صحة مطلقا لما تردد عن إصابة المغربي بنشرقي بكورونا، واللاعب سليم تمامًا وجاهز لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح، بأن بنشرقي سينتظم في معسكر الزمالك يوم الاثنين، بعد الخضوع لفحوصات طبية، حيث سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكانت موجة إصابات فيروس كورونا قد ضربت عددًا من لاعبي الاهلي، حيث تعرض الرباعي محمد شريف وأحمد ياسر ريان، وصالح جمعة ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومؤخرًا وليد سليمان للإصابة بكورونا.

..