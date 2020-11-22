حالات كورونا اليوم | نجم الاهلي يعلن إصابته هو ونجله بالفيروس

أعلن صانع ألعاب النادي الاهلي “وليد سليمان” إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكذلك نجله “سليم”.

وقال وليد سليمان عبر حسابه على موقع فيس بوك: “الحمد لله من قبل ومن بعد.. أنا وسليم إيجابي كورونا، دعواتكم”.

ومن المقرر ان يتم عزل اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة التي يُشرف عليها طبيب الفريق خالد محمود.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

يذكر أن وليد سليمان هو اللاعب الخامس ضمن النادي الاهلي الذي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وصالح جمعة ومحمود عبدالمنعم “كهربا”.

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