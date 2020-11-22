بث مباشر| شاهد ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي “كورة اونلاين”

بث مباشر كورة اونلاين مباراة “ميلان ونابولي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-11-2020 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

تنقل مباراة “ميلان ونابولي” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام المباراة على ملعب سان باولو، بإدارة من الحكم الإيطالي باولو فاليري، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

بدون تعادل في 16 مباراة في كل المسابقات (10 فوز و6 هزائم)، يعتبر نابولي مرشحًا قويًا للفوز على ميلان على الرغم من تأخره عنه بثلاث نقاط.

وفاز نابولي بخمس من آخر ست مباريات في دوري الإيطالي على أرضهم، كما خرج بشباك نظيفة في الشوط الثاني في أربعة من تلك الانتصارات الخمسة.

ويتواجد نابولي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، وسجل لاعبوه 15 هدف، واهتزت شباكه 7 مرات.

على الجانب الآخر، لم يخسر ميلان في الدوري الإيطالي (على أرضه / خارج أرضه) منذ نهاية فترة التوقف التي فرضها فيروس كورونا الموسم الماضي حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 5، وجاءت نتيجة 11 فوز بتسجيل أكثر من هدفين، في حين أن ثمانية من الانتصارات التسعة الأخيرة شهدت تقدم ابناء بيولي في الشوط الأول على خصومهم بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “ساسولو” الذي فاز على هيلاس فيرونا لحساب الجولة الحالية.

وسجل لاعبو ميلان 16 هدف، وتلقت شباكه 7 أهداف كثاني أقوى دفاع في الدوري الإيطالي مناصفة مع خصمه اليوم نابولي، ويعد يوفنتوس الأقوى دفاعيًا حيث اهتزت شباكه 6 مرات فقط.

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