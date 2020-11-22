بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “ليفربول وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-11-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “ليفربول وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام المباراة على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم كريستوفر كافانا، وتنطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

اضافت فترة التوقف الدولي معاناة على معاناة ليفربول بعدما تعرض نجم الفريق “محمد صلاح” للإصابة بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الغائبين بشكل مؤكد عن مباراة اليوم وهم “ألكسندر آرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وأوكسليد تشامبرلين”، كما ان مشاركة “تياجو ألكانتارا وفابينيو وريس ويليامز” في محل شك.

وبدون قلب دفاع اساسي، تلقى ليفربول 16 هدف بعد ثماني مباريات بمتوسط هدفين في كل مباراة اكثر مما فعل تشيلسي في نفس المرحلة من الموسم في 2004/2005 وفاز حينها البلوز باللقب.

ورغم معاناة ليفربول إلى انه يمتلك نسبة فوز 100٪ على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بأربع انتصارات، وبشكل عام لم يخسر الريدز في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، كما فاز بخمس من آخر ست مباريات امام ليستر سيتي.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ليستر سيتي الليلة من أجل استعادة الصدارة التي فقدها لصالح “توتنهام” الذي انتصر على مانشستر سيتي امس لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، حقق “ليستر سيتي” انطلاقة رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ6 انتصارات في أول ثماني مباريات وهذا الرقم أفضل من انطلاقته في موسم 2015/2016 والذي حقق فيه اللقب.

وسيلعب ليستر سيتي بثقة امام ليفربول اليوم على ملعب آنفيلد، حيث فاز في آخر أربع مباريات في الدوري خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد على مدى 116 عامًا.

ويقع ليستر سيتي فوق ليفربول في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن الصدارة.

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ليفربول 2-0 ليستر سيتي

???? ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجلترا)

???? الدوري الإنجليزي (الجولة التاسعة)

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???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي في ثاني أيام الجولة التاسعة من البريميرليج

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???? يصحبكم أثناء تغطية المباراة “محمود ماهر” من موقع الخليج 365.. نتمنى لكم متابعة ممتعة معنا.

???? يغيب النجم المصري محمد صلاح عن هذه المقابلة بسبب عدم تعافيه من فيروس كورونا

???? يغيب كذلك نخبة من أميز نجوم ليفربول، أبرزهم الظهير الأيمن آرنولد بسبب إصابة في يوم الفيفا

???? مورينيو سيكون أسعد سعيد لو ليستر وليفربول سقطا في فخ التعادل اليوم، كي يبقى توتنهام متصدرًا.

???? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – روبرتسون – جويل ماتيب – فابينيو – جيمس ميلنر – فينالدوم – كورتيس جونز – نابي كيتا – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا.

أليسون بيكر – روبرتسون – جويل ماتيب – فابينيو – جيمس ميلنر – فينالدوم – كورتيس جونز – نابي كيتا – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا. ???? تشكيلة ليستر سيتي اليوم: كاسبر شمايكل – جوني إيفانز – فوفانا – فوكس – ألبرايتون – نامبليس ميندي – تيليمانس – جوستين – بارنز – جيمس ماديسون – جيمي فاردي.

كاسبر شمايكل – جوني إيفانز – فوفانا – فوكس – ألبرايتون – نامبليس ميندي – تيليمانس – جوستين – بارنز – جيمس ماديسون – جيمي فاردي. الشوط الأول

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

2″ ???? أووووووووه…فرصة تضيع على ليفربول في مستهل هذا اللقاء.. ساديو ماني حصل على تمريرة عرضية من ركنية، استقبلها في توقيت مثالي، لكن رأسيته ذهبت جوار القائم الأيسر بقليل .. العرضية كانت مذهلة من جيمس ميلنر..

9″ ???? بووووووم…كورتيس جونز يحصل على تمريرة في مساحة خلف مدافعي ليستر، ليضع نفسه في شبه إنفراد بانطلاقة سريعة، قبل أن ينهي الهجمة بتصويبة قوية في الزاوية اليسرى لكاسبر شمايكل الذي تعامل معها بردة فعل نموذجية ليبعدها إلى ركنية.

10″ ليفربول يسيطر ويستحوذ على الكرة.. وليستر سيتي يقبل بالوضع الراهن دون أي تهديد للحارس بيكر..

13″ ???? بوووووووم…تصويبة قوية من ديوجو جوتا على خط الـ 18، بعد تلقيه تمريرة جميلة من ساديو ماني، لكن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل يُبعدها ببراعة من الزاوية اليمنى..

15″ ???? ربع ساعة .. النتيجة بيضاء.. ولا يزال ليفربول المسيطر والطرف الأقرب للتسجيل..

21″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول …جوني ايفانز يضع ليفربول في المقدمة بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه!!

…جوني ايفانز يضع ليفربول في المقدمة بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه!! 21″ لاعب مانشستر يونايتد السابق فشل في تشتيت كرة عرضية من ركنية، بوضعها في الزاوية اليسرى للمرمى وسط صدمة زملائه..

21″ ???? جيمس ميلنر كان صاحب تمريرة الهدف من الركنية..

27″ أووووه…جويل ماتيب كاد يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية ممتازة من ركنية جيمس ميلنر، لكن رأسيته تذهب فوق العارضة بقليل..

33″ روبيرتو فيرمينو يحصل على فرصة جميلة داخل منطقة الجزاء ، أنهاها بتسديدة جوار القائم الأيمن بقليل..

34″ أوووووووووووووو…جيمس جوستين يرد على محاولات ليفربول بأول فرصة حقيقية لليستر سيتي في المباراة، تمريرة عرضية من ألبرايتون نحو جوستين داخل المنطقة، لكن تسديدة جوستين كانت سيئة لتمر جوار القائم الأيسر بعيدة.. كان يستطيع استقبالها بشكل أفضل..

36″ جيمي فاردي يمرر عرضية جميلة داخل المنطقة دون أي متابعة من زملائه..

42″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …ديوجو جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية نموذجية من الوضع راكضًا بعد تلقيه تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل من روبرتسون..

…ديوجو جوتا يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية نموذجية من الوضع راكضًا بعد تلقيه تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل من روبرتسون.. 43″ ليستر سيتي يدفع ثمن اهدار الفرص في الدقائق الماضية..

45″ ???? الحكم كريس كافاناج يشهر بطاقة صفراء للاعب ليستر سيتي “جيمس جوستين”..

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-0..

الشوط الثاني

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