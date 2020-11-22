آرسنال بعشرة لاعبين يصمد أمام ليدز ليخرج بتعادل سلبي

صمد آرسنال الذي لعب بعشرة لاعبين معظم فترات الشوط الثاني أمام الهجمات المتكررة لمضيفه ليدز يونايتد، ليخرج بالتعادل السلبي ضمن مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الأحد.



ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم آرسنال الإيفوراي نيكولا بيبي الذي نطح منافسه المقدوني ايجان اليوسكي في الدقيقة 52.



والتعادل هوة الأول لآرسنال هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات ومثلها هزائم، ليقبع في المركز الحادي عشر مع 13 نقطة.



وفشل آرسنال في التسجيل للمرة الثانية تواليا بعد سقوطه المريع على أرضه أمام استون فيلا صفر-3 في الجولة الماضية.



ووسط عدم نجاعة خط هجوم المدفعجية في الآونة الأخيرة، بدأ الغابوني الهداف بيار ايميريك اوباميانغ اللقاء كرأس حربة، وذلك للمرة الاولى بإشراف المدرب الاسباني ميكل ارتيتا الذي كان يوكل اليه مهمة الجناح الايسر. لكن الأمور لم تتغير وما زاد الأمور صعوبة حادثة الطرد مطلع الشوط الثاني.



وفرض ليدز يونايتد سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول بفضل الضغط المتواصل على خط دفاع آرسنال وحسن تحرك لاعبيه على المستطيل الأخضر، علما بانه سدد 13 مرة باتجاه المرمى في الشوط الاول وحده وهو أكبر عدد من التسديدات من قبل أحد فرق الدرجة الممتازة حتى الان هذا الموسم، لكن لاعبيه لم يحسنوا زيارة الشباك.



ثم جاءت حادثة الطرد في مطلع الشوط الثاني بعد التأكد من الحادثة مع حكم الفيديو المساعد. وهي المرة الأولى التي يطرد فيها بيبي في مسيرته.



وأبقى الحارس الالماني برند لينو فريقه في المباراة عندما طار لكرة سددها لوك ايلينغ (60).



وتدخلت العارضة لانقاذ مرمى آرسنال من هدف اكيد من تسديدة للاسباني رودريغو (63)، ثم انفرد بديل آرسنال بوكايو ساكا بحارس ليدز لكنه تباطأ في التسديد لينقذ الاخير محاولته (81).



ثم وقفت العارضة مجددا حائلا دون تسجيل ليدز عندما نابت عن الحارس في إبعاد الكرة الرأسية التي سددها هدافه باتريك بامفورد (87).



ولم يفز ليدز على آرسنال في ملعب "إيلاند رود" منذ عام 2000 بنتيجة 1-صفر، علما بانه غاب عن الدرجة الممتازة لمدة 16 عاما قبل ان يعود مطلع الموسم الحالي.

المصدر: وكالات