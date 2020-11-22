ريال سوسييداد يحلق فوق الكبار في صدارة الدوري الإسباني 

بقي ريال سوسييداد وحيداً في الصدارة بتحقيقه فوزه السادس توالياً، وجاء على حساب مضيفه المميز قادش 1-0 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعد أن دخل الى مباراته وقادش السادس وهو في الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي أصبح ثانيا بفوزه على برشلونة 1-صفر وتعادل الوصيف السابق فياريال مع ريال مدريد حامل اللقب 1-1 السبت، نجح النادي الباسكي في العودة من ملعب مضيفه بنقطته الثالثة والعشرين التي جعلته وحيداً في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة.



ويدين سوسييداد بفوزه السادس توالياً والسابع هذا الموسم، مقابل هزيمة وحيدة تعرض لها أمام فالنسيا (0-1) في 29 أيلول/سبتمبر، الى السويدي ألكسندر ايزاك الذي سجل الهدف الوحيد بكرة رأسية إثر عرضية من البلجيكي عدنان يانوزاي (66).



وابتعد سوسييداد بفارق 4 نقاط عن وصيفه السابق فياريال الذي يحل ضيفاً على النادي الباسكي الأحد المقبل في مواجهة قوية يأمل أن يبقى بعدها فريق المدرب إيمانول بارينتشيا في الصدارة لفترة طويلة، أو أقله حتى نهاية العام، بانتظار أن يخوض أتلتيكو مدريد مباراتيه المؤجلتين مع إشبيلية وليفانتي مطلع العام المقبل، وريال مدريد مباراته المؤجلة مع أتلتيك بلباو في منتصف كانون الأول/ديسمبر.



لكن تنتظر سوسييداد مواجهات صعبة من الآن وحتى نهاية 2020، إذ أنه مدعو لمواجهة برشلونة خارج ملعبه في 16 كانون الأول/ديسمبر، وأتلتيكو مدريد على أرضه في 22 منه.



ومن جهته، خسر قادش في لقائه الأول مع سوسييداد منذ أن تواجها للمرة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية موسم 2009-2010 حين سقط ذهابا وإياباً، وتلقى الهزيمة الثانية توالياً والرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، اكتفى خيتافي بالتعادل السلبي مع مضيفه إيبار، ليرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 لصاحب الأرض في المركز الرابع عشر.

المصدر: فرانس برس