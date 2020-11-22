شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطبق «نظام مونديالى» فى المعسكر للتصدى لـ«كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى معسكر مغلق، مساء أمس الأحد، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدى الزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى، باستاد القاهرة.

ورفعت إدارة النادى الأهلى درجة الطوارئ القصوى، وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها فى كأس العالم باليد بالنسبة للوقاية من كورونا، واعتُبرت منطقة تواجد اللاعبين منطقة حمراء ممنوع الدخول والخروج منها إلا فى أضيق الحدود، فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا. ويُجرى، اليوم الإثنين، محمود كهربا مسحة طبية جديدة للاطمئنان عليه قبل الانضمام إلى معسكر الفريق، وخضع «كهربا» لفحوصات وتحاليل طبية، أمس الأول السبت- بشكل منفرد- أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدًا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة اليوم للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. فيما أعلنت إدارة الأهلى أن المسحة الطبية التى خضع لها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة. وكان «شريف» قد عاد إلى الانتظام فى تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء إعارته إلى صفوف نادى إنبى. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة بعد انتهائه من البرنامج العلاجى الخاص ببروتوكول وزارة الصحة الطبى.‏

من جهة أخرى، ضم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية، وهم «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون»، إلى معسكر الفريق استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا، المحدد له مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى.

وقام الرباعى بإجراء مسحة طبية مع الفريق، جاءت نتيجتها سلبية، ومن ثَمَّ فسيتواجد اللاعبون فى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائى الإفريقى.

وأعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أن حالة وليد سليمان مستقرة، بعدما اشتكى الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة عقب مباراة أبوقير للأسمدة.

فى السياق ذاته، أكد «موسيمانى» سعادته بالفوز على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت بينهما، مساء أمس الأول السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية، وليواجه الاتحاد، فى نصف نهائى الكأس.

وأشار إلى أن المباراة بروفة قوية قبل مواجهة الزمالك، مشددًا على أن الأهم هو اطمئنان الجهاز الفنى على جاهزية معظم عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.