شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يزيد من أوجاع برشلونة بعد ضربة بيكيه في معركة أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن عثمان ديمبلي يعاني من الإصابة بالتواء في الكتف، إثر سقوطه عقب كرة مشتركة في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار التقرير إلى أن ديمبلي أكمل اللقاء حتى النهاية رغم الإصابة، لكنه كان يشعر بألم، وظل يضع يده على كتفه مرارًا وتكرارا. وأوضحت أن نادي برشلونة لم يعلن أي شيء رسمي عن إصابة ديمبلي حتى الآن.