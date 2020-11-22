شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» يتحول لـ«شبح» فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق برشلونة نتائجه المتذبذبة فى الدورى الإسبانى هذا الموسم، بعد تعرضه للهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإسبانى.

وتراجع البارسا للمركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة، ولكن لديه مباراتين مؤجلتين، فيما احتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى بجدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد صاحب نفس الرصيد من النقاط.

وكشفت الإحصائية التى نشرتها شبكة «أوبتا» العالمية، أن برشلونة حصد 11 نقطة فقط بعد أول 8 جولات من الليجا هذا الموسم، محققا أسوأ بداية له فى هذه المرحلة منذ موسم 1991-1992 (بحسبة 3 نقاط للفوز).

من ناحية أخرى، نجح الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى فك العقدة التى لازمته خلال السنوات الأخيرة أمام برشلونة فى الليجا.

وحقق سيميونى فوزه الأول على برشلونة بالدورى الإسبانى للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما فشل فى ذلك لسنوات طويلة على مدار 17 مباراة سابقة بالمسابقة تقابل خلالها الأرجنتينى مع 6 مدربين محققا 6 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق سيميونى انتصاره الأول على البارسا بالليجا، ليضاف إلى انتصاراته الأخرى التى حققها عليه فى البطولات الأخرى منذ أن تولى تدريب الروخى بلانكوس فى ديسمبر 2011، وعددها ثلاثة فقط على المستوى الرسمى.

فى نفس السياق، تصدرت هزيمة برشلونة من أتلتيكو مدريد عناوين الصحف الإسبانية، بعد الأداء الباهت الذى قدمه ميسى ورفاقه على ملعب واندا، حيث جاء عنوان صحيفة سبورت الكتالونية: «ليلة سوداء لنادى برشلونة فى واندا متروبوليتانو، يبتعد رجال كومان عن الصدارة ويخسرون جيرارد بيكيه وسيرجى روبرتو بسبب الإصابة».

وجاء عنوان صحيفة ماركا: «بهذا المعدل لن يشارك برشلونة فى دورى الأبطال الموسم المقبل، غرفة ملابس أتلتيكو مدريد المهووسة تنتصر على برشلونة السيئ».

وجاء عنوان صحيفة موندو ديبورتيفو على النحو التالى، «برشلونة يُكسر فى مدريد، البارسا ينهار فى الليجا، خسر للمرة الأولى أمام أتلتيكو فى البطولة منذ 2010 بعد خطأ لا يصدق من بيكيه وتير شتيجن».

وجاء عنوان صحيفة أس الإسبانية، «برشلونة فريق كبير لماذا لا يحلم بالليجا، البارسا يرسل بيدرى الطفل البالغ عمره 17 عاما للحديث عن الهزيمة من أتلتيكو مدريد، وميسى القائد يخفى وجهه».

وهاجمت جماهير البارسا، الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق، بعدما تحول إلى شبح داخل الفريق فأصبح لا وجود له على الإطلاق فى الملعب كما أنه يريد الرحيل عن صفوف البلوجرانا فى نهاية الموسم الجارى.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن ضربة موجعة لفريق برشلونة، تتمثل فى إمكانية غياب قائد دفاع البارسا، جيرارد بيكيه، من 4 إلى 6 أشهر، بعد الإصابة القوية التى تعرض علها على مستوى الركبة اليمنى، خلال لقاء أتلتيكو مدريد.

وقالت الصحيفة إن التشخيص المبدئى للإصابة التى تعرض لها بيكيه، نجم دفاع برشلونة، يتوقع غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، بعد تعرضه لإصابة قوية على سمتوى الركبة اليمنى.

أضافت الصحيفة أن اللاعب سوف يخضع، خلال الساعات القليلة المقبلة، لفحوصات طبية، من أجل الوقوف على حجم الإصابة.