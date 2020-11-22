أري بابل ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد عودته من أنجولا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الانجولي، اري بابل، في التدريبات الجماعية للإسماعيلي " الأحد ". وغاب الانجولي، عن تدريبات الاسماعيلين خلال الفترة المنقضية، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده. واكتفي الجهاز الفني، بقيادة هيرون ريكاردو، بمنح بابل، بعض التدريبات البدنية. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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