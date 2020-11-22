شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة طعن إيقاف مرتضى منصور لـ«مفوضي القضاء الإداري».. والتأجيل لـ٢٧ ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة ٤ سنوات، إلى هيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها، وحددت جلسة ٢٧ ديسمبر المقبل للإيداع.
لم يحضر مرتضى منصور الجلسة رغم انتشار قوات الأمن بمحيط مجلس الدولة منذ صباح أمس لتأمين الجلسة ومنع أفراد أمن المجلس دخول أى من وسائل الإعلام للقاعة كما حدث فى الجلسات السابقة من نظر الطعن.
ولم تستغرق جلسة المحكمة الخاصة بالطعن سوى دقائق قليلة أصدرت بعدها المحكمة قرارها المتقدم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد نظرت على مدار جلستين سابقتين الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة ٤ سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادى لانتخاب رئيس جديد، وذلك فى أعقاب المخالفات المالية والإدارية التى شابت النادى «وفقا لما استندت إليه اللجنة فى قرارها».
واختصم مرتضى فى طعنه كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة.
كان مرتضى منصور أعلن أمس الأول حضوره مباراة نهائى دورى رابطة أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك فى ستاد القاهرة لدعم فريقه، وأكد مصدر مسؤول فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أنه لا يوجد لدى الكاف ما يمنع مرتضى من حضور المباراة، وأن قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه هو شأن داخلى.
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