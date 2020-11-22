شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وليد سليمان ونجله سليم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نجم النادي الأهلي وليد سليمان ونجله سليم بفيروس كورونا.

وكان النادي الأهلي أعلن خضوع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته.

ويشتبه الأهلي في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا المستجد، حيث خضع لمسحة أمس السبت، رفقة جميع اللاعبين عقب مواجهة أبوقير في الكأس، وتقرر خضوعه لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبوقير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏