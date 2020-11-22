ارسنال المنقوص عددياً ينجو من الخسارة امام ليدز يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 ضمن فعاليات الجولة 9 من منافسات ​​الدوري الانكليزي​ الممتاز​ " ​البريمرليغ​ "، نجا نادي ​ ​ارسنال​ من خسارة امام مضيفه فريق ​ليدز يونايتد الذي لم يستفد من الزيادة العددية بعد طرد لاعب ​الغانرز​، بيبي في الدقيقة52 عقب الخشونة الزائدة مع لاعب الخصم لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ايلاند رود وذلك بغياب الجماهير وباحترام التباعد الاجتماعي بعد قرار رابطة الدوري الانكليزي باجراء المباريات بدون الجمهور بسبب ​​فيروس كورونا​​ الخطير الذي ينتشر في العالم اجمع.

وبالعودة الى مجريات اللقاء، فقد اخفق ​فريق ليدز يونايتد​ بتحقيق الانتصار رغم خطورته وسيطرته الشبه واضحة في المباراة حيث تألق حارس المدفعجية، الالماني لينو بالتصدي للكرات فيما تكفل القائم بابعاد 3 كرات لليدز، بينما اكتفى ارسنال بعدد قليل من الفرص الخجولة لكنه كان جيداً دفاعياً ليخطف نقطة من التعادل السلبي.

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