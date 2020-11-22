ضمك والعين.. تحدي المتذيلين

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ويسعى ضمك صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع الفيصلي في الجولة الرابعة قبل التوقف، إلى تذوق طعم الفوز، وخاصة أنه تعرض إلى 3 خسائر، فيما تعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يعد هجومه الأضعف في الدوري بجانب التعاون من خلال تسجيله 3 أهداف.أما العين الصاعد حديثا فقدم عروضا مميزة منذ انطلاق الدوري، لكن قلة الخبرة وسوء الطالع لازماه في المواجهات الأربع الماضية التي خسرها بالكامل.
وقبل التوقف كان قريبا من تحقيق التعادل مع الأهلي قبل أن يستسلم ويخسر منه 3 - 4.
ويتذيل العين الترتيب دون نقاط وبدفاع يعد الأضعف، حيث استقبل 11 هدفا، إلا أنه سجل 6 أهداف كثالث أقوى هجوم بجانب الهلال والأهلي والاتحاد والاتفاق والباطن.
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