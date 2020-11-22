عزل 10 أيام ومسحة واحدة للمصابين بكورونا

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وقال الاتحاد «وفقا لما تم التوصل إليه من تحديث لمدة عزل الحالات الإيجابية بدون ظهور أعراض للاعبين بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) وغرفة التحكم بجائحة كورونا في الاتحاد، يتم الاكتفاء بفترة عزل 10 أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة لمسحة أخرى بانتهائها، مع التشديد على الالتزام بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاكتفاء بخضوع اللاعب المصاب بفيروس كورونا إلى عزل مدته 10 أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة إلى إجراء مسحة أخرى مع التقيد بشروط العزل.وقال الاتحاد «وفقا لما تم التوصل إليه من تحديث لمدة عزل الحالات الإيجابية بدون ظهور أعراض للاعبين بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) وغرفة التحكم بجائحة كورونا في الاتحاد، يتم الاكتفاء بفترة عزل 10 أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة لمسحة أخرى بانتهائها، مع التشديد على الالتزام بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية».

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