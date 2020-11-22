رفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي

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وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كورونا باتحاد الكرة قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي، وكذلك سمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي ضمك ضد نظيره الفيصلي بسبب وجود عدد من لاعبي الأخير المصابين بفيروس كورونا في أرض الملعب خلال مباراة الفريقين بالجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك إشراك اللاعب ميركل ألكسندر.وأوضحت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كورونا باتحاد الكرة قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي، وكذلك سمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر.

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