فض اشتباك بين القادسية والباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام نظيره الباطن ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة فض اشتباك بين الفريقين من حيث تعادلهما في النقاط، حيث يملك كل منهما 6 نقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الباطن مركزا متقدما على مضيفه اليوم بحلوله سابعا، مقابل حلول القادسية في المركز التاسع. ويدخل القادسية اللقاء منتشيا بعودة مهاجمه الكولومبي دانيلو اسبريلا بعد تجاوزه الإصابة. بينما يعتمد الباطن على خاليم هايلاند ويوسف الجبلي ومحمد رايحي وفابيو ايرو. بينما يعتمد الباطن على خاليم هايلاند ويوسف الجبلي ومحمد رايحي وفابيو ايرو.

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