شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى توجه رسالة إلى "موسيمانى" قبل النهائي الأفريقي: نحن نثق بك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الأهلى رسالة إلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى قبل موقعة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبلة 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى فة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد العشرات من جماهير الأهلي بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم من أجل مؤازرة ودعم اللاعبين ورفعوا لافتة دعم إلى موسيمانى مكتوب عليها:" نحن نثق بك".

وقرر الأهلي الدخول في معسكر مغلق من الليلة حتى موعد اللقاء لمزيد من التركيز والإجراءات الاحترازية بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابة بكورونا.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.