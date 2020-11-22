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شكرا لقرائتكم وليد سليمان يؤكد إصابته بفيروس كورونا ويطلب من الجماهير الدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، إصابته بفيروس كورونا وكذلك نجله سليم، وطلب الحاوى من جماهير القلعة الحمراء الدعاء له بالشفاء العاجل، وكتب وليد عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمدلله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابى كورونا دعواتكم".
وليد سليمان
كان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، فى مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وباستثناء اللاعبين الذين سبق وتم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب المران المسائي.
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