شكرا لقرائتكم وليد سليمان يؤكد إصابته بفيروس كورونا ويطلب من الجماهير الدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، إصابته بفيروس كورونا وكذلك نجله سليم، وطلب الحاوى من جماهير القلعة الحمراء الدعاء له بالشفاء العاجل، وكتب وليد عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمدلله من قبل ومن بعد أنا وسليم إيجابى كورونا دعواتكم".



وليد سليمان

كان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، فى مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق وتم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏