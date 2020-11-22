شكرا لقرائتكم محمد شبانة: حفل زفاف أحمد أيمن منصور فى فندق الزمالك ليلة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون اليوم السابع أن أحمد أيمن منصور، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني سيقيم حفل زفافه يوم الخميس المقبل، وجاءت المفاجأة أن حفل زفاف أحمد أيمن منصور نجل السوبر أيمن منصور نجم الزمالك السابق سيتم إقامته في نفس فندق الإقامة الذي سيتواجد به الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وقام أيمن منصور بتوجيه الدعوة إلى نجوم الزمالك من أجل حضور حفل زفاف نجله الذي تصادف إن سيكون ليلة القمة الأفريقية وفي فندق إقامة الزمالك.

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على تلفزيون اليوم السابع " أن أحمد أيمن منصور قام بحجز الفندق الذى سيقيم به حفل زفافه قبل نقل القمة الأفريقية من ستاد برج العرب إلى ستاد القاهرة لذا تصادف أن يقوم الزمالك بعد ذلك فى حجز الفندق للإقامة به بعدما قام نجل السوبر بحجز قاعة الاحتفال به لإقامة حفل زفافه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.