شكرا لقرائتكم اتحاد الجمباز يعلن تعميم منظومة التحول الرقمي فى التعامل مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، تعميم منظومة التحول الرقمي داخل أروقة الاتحاد فى التعامل مع الأندية والهيئات الرياضية والحكام واللاعبين ، وكشف رئيس إتحاد الجمباز عن إطلاق موقع خاص يحتوي على جميع بيانات الاتحاد وتصنيف اللاعبين لتوفير جميع المعلومات أمام الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى بطولات الاتحاد وتسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيا.

وأشار رئيس الأتحاد، بأنه تم توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانيه والفيزا، داخل اتحاد الجمباز، ووجه رئيس اتحاد الجمباز بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل، تنفيذا لتوجيهات الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

تجدر الإشارة ان اتحاد الجمباز من أولي الاتحادات الرياضية التي قامت بتعميم منظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.