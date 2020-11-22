شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يبدأ الجري في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ عمر الوحش لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، الجري حول الملعب " الخميس ".
وابتعد الوحش، عن مباريات الإسماعيلي، طوال الفترة المنقضية بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
وينتظر ان ينتظم الوحش، في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل، استعداداً لمباريات الموسم الجديد.
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