شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد ملعبه استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ملعب الإسماعيلية، لاستقبال مباريات الفريق في الموسم الجديد.

وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي، الحصول علي الموافقة الأمنية، من مديرية امن الإسماعيلية، من اجل ارسالها لاتحاد الكرة.

وقرر مجلس الإدارة، حضور محمد إبراهيم عبد الرحيم، عضو مجلس الإدارة، قرعة الدوري، التي ستجري " الأثنين "، بأحد فنادق القاهرة.