شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرّسمية لقمّة ليفربول وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 كشف الحساب الرسمي لنادي ​ليفربول​ عبر تويتر عن التشكيلة الرسمية التي إختارها المدرب يورغن كلوب لمواجهة ​ليستر سيتي​ في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.

وأتت التشكيلة على الشكل التالي: أليسون - ميلنر - ماتيب - فابينيو - روبرتسون - جونز - فينالدوم - كيتا - جوتا - ماني - فيرمينو. أما بالنسبة لليستر سيتي، فالتشكيلة أتت على الشكل التالي: شمايكل - ألبرايتون - فوفانا - إيفانز - فوشس - جاستين - ميندي - تيليمانس - بارنس - ماديسون - فاردي.

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