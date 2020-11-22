شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام ماريانو مميزة مع الميرينغي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 كشفت صحيفة اس الاسبانية أن لاعب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، ​ماريانو دياز​ يكمل تألقه بطريقة مميزة فمع هدفه في مباراة فياريال بملعب لاسيراميكا فقد وصل الى 11 هدف برفقة ​الفريق الملكي​ في 1086 دقيقة لعبها بمعدّل هدف كل 98 دقيقة، ولكن ​زيدان​ أخرجه لحمايته من الإرهاق لإنّه قد يبدأ به أمام انتر ميلانو الايطالي في دوري ابطال اوروبا في حال لم يكن ​بنزيما​ جاهزًا.

ف‏المهاجم الدومينيكي سدّد ضعف عدد تسديدات ​يوفيتش​ رغم لعبهما نفس الدّقائق، فقد سدد 53 تسديدة بينما 25 للصربي، ما يطلبه ويريده ماريانو هو فرصة من زيدان كي يساعد الفريق هجوميًّا وكي ينجح في ريال مدريد.

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