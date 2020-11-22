شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء صلاح من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 أفادت بعض التقارير الصحافية أن النجم المصري ​محمد صلاح​ قد شُفي من ​فيروس كورونا​، ومن المقرر أن يشارك في تمارين ​ليفربول​ يوم الاثنين، بعدما خضع إلى فحص PCR، واتت النتيجة سلبية.

وكان صلاح قد أصيب بالكورونا فور وصوله إلى مصر، وغاب عن مواجهتي توغو في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

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