اولمبيك ليون يخرج من معقل انجيه بفوز صعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

ضمن منافسات ​الجولة 11​ من بطولة ​الدوري الفرنسي​، نجح فريق اولمبيك ليون في تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه انجيه بنتيجة 1-0 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب ريموند كويا، ليقلص ليون الفارق مع المتصدر باريس سان جيرمان.



وبهذا الفوز الصعب، رفع ليون رصيده في النقاط الى 20 في المركز الثاني مؤقتاً، في حين تجمد رصيد انجيه عند النقطة 16 في المركز 11 .

وبالعودة الى اجواء المباراة، فلم يشهد الشوط الاول الكثير من الفرص من قبل الفريقين، حيث اعتمد كلا منهما على الهجمات المرتدة، حيث غابت اللمسة الاخيرة من جانب طرف ليون، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، قام المدرب رودي غارسيا باجراء تعديلات على تشكيلة الفريق من اجل تنشيط الهجوم، وشهدت الدقيقة 49 ركلة جزاء لليون، الا ان حكم اللقاء الغاها بعد عودته الى تقنية الفار، وكان ليون قريب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 76 الا ان تسديدة موسى ديمبيلي تألق حارس انجيه بصدها، وواصل ليون ضغطه على مرمى انجيه، ونجح في الدقيقة 81 من افتتاح التسجيل عن طريق تينو كاديويري بعد تمريرة حاسمة من ديبوا، وفي الدقيقة الاخيرة حصل انجيه على فرصة خطيرة الا ان التسديدة نجح مدافع ليون في صدها من على خط مرمى فريقه، ليعلن بعدها حكم اللقاء بانتهاء المباراة بفوز ليون بنتيجة 1-0.