الكشف عن موقف تشاكا من الانتقال لانتر ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

كشف نجم وسط ​ارسنال​ الانكليزي، غرانيت ​تشاكا​ عن موقفه من الانتقال الى انتر ميلانو الايطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.



وارتبط الدولي السويسري بالرحيل عن صفوف الغانرز عدة مرات، في مواسم انتقالية سابقة.

وكانت تقارير قد افادت، أن الإنتر يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال، بانتقال كريستيان اريكسن الى ملعب الامارات مقابل مجيء تشاكا الى الجوسيبي مياتزا.

ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن تشاكا لا يفكر في الرحيل عن آرسنال مطلع العام الجديد، وذلك بسبب صعوبة الحصول على فرصة للمشاركة كأساسي في تشكيلة انطونيو كونتي.

وأكدت أن تشاكا يتطلع إلى اللعب المنتظم للحصول على مكان في منتخب بلاده، في بطولة يورو العام المقبل.