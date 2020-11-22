الدوري الروسي: تعادل سيسكا موسكو أمام سوتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

إستطاع فريق ​سوتشي​ أن يتعادل بنتيجة 1-1، أمام ​سيسكا موسكو​، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من ​الدوري الروسي​.



ونجح سيسكا من إفتتاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة من توقيع نجمه الآيسلندي أرنور سيغوردسون، من ثمّ سجل لسوتشي هدف التعادل نيكيتا بورميستروف في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع سوتشي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين، رفع سيسكا موسكو رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الروسي الممتاز.