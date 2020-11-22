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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغرافة يتخطى عقبة الدحيل بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، حقق فريق الغرافة فوزا ساحقاً على الدحيل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمد الكبير.
ونجح الغرافة في انهاء الشوط الاول متقدماً بنتيجة 1-0 عن طريق مؤيد حسن في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني ضاعف اللاعب نفسه مؤيد حسن النتيجة في الدقيقة 59، وانهى احمد علاء على آمال الدحيل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد الدحيل عند 9 نقاط في المركز الرابع.
وتعد هذه الخسارة الثالثة لفريق الدحيل في الدوري من إجمالي 6 مباريات.
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