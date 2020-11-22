شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر ضم جونيور أجايي للمعسكر المغلق رغم مخاوف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتابت حالة من الخوف والقلق مسئولي النادي الأهلي نتيجة الحالة التي ظهر عليها النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول ما دفع إدارة النادي الى ضمه لمعسكر الفريق وسط إجراءات احترازية شديدة. واشتبه الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في إصابة جونيور اجايي ما سيجعله يخضع لفحوصات طبية نتيجة ظهور أعراض الأنفلونزا عليه.

ودخل فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا أمام الزمالك وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.

من ناحية أخرى يجرى محمود كهربا، لاعب الفريق مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.