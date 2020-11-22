شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الإسماعيلي: تم إعداد ملف بدنى خاص لكل لاعب فى الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرازيلى رودلفو مخطط أحمال الإسماعيلى، أنه تم إعداد ملف بدنى خاص لدى كل لاعب بالفريق خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلى أن تلاحم الموسمين الماضى بالحالى سيسهم كثيرا فى ظهور الفريق بشكل مميز على الصعيد البدنى ، وأتبع حديثه :”الملف يتم من خلاله رصد النواقص لكل لاعب وسبل الارتقاء بها ، بغية اكتمال اللياقة البدنية قبيل المشاركة بمنافسات الموسم الجديد إضافة للبطولة العربية”.

وواصل :"اللاعبون القدامى ارتفعت معدلاتهم البدنية لنسبة تزيد عن الــ70 % ومع انطلاق الدورى الجديد الشهر المقبل سيكون اللاعبون وصلو لأعلى معدلاتهم البدنية ، الفترة الماضية شهدت رفع المعدلات البدنية بشكل كبير وهى الأزمة التى كان يعانى منها معظم لاعبى الفريق الموسم الماضى لأسباب كثيرة”.

واسترسل :”الفترة الحالية يتم تخفيف الحمل البدنى والتركيز على مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية ، من أجل الوقوف على أفضل الخطط التى ستعود بشكل إيجابى على نتائج الفريق مع الموسم الجديد”.

وبسؤاله عن موقف اللاعبون الجدد فقد أجاب المدرب البرازيلى قائلا :”أحمد مصطفى قدراته البدنية مميزة وشارك بالفعل مع الفريق فى التدريبات الجماعية والوديات بينما فخر الدين بن يوسف لايزال يحتاج بعض الوقت قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية”.

وأسهب :”أرى بابل المهاجم الأنجولى خضع مؤخرا لبرنامج بدنى مكثف وسيكون جاهزا الفترة الحالية للمشاركة بشكل طبيعى فى التدريبات ،وبالنسبة للجزائرى رضوان شريفى مع الوقت سيصبح جاهزا للتواجد بتدريبات الفريق بشكل طبيعى فى ظل الاصرار والتحفز الكبير لديه على استعادة لياقته البدنية المعتادة بعد ابتعاده عن المشاركة بسبب فيروس كورونا”.

وأنهى حديثه :”أكثر ما أسعدنى هو حالة الإلتزام والإصرار لدى كافة اللاعبين فى أداء الحصص البدنية المكثفة التى خضعوا لها منذ تواجدى بالجهاز الفنى تحت قيادة هيرون ريكاردو”.