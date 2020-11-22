شقيق محمد صلاح يلمح إلى تعافي نجم ليفربول من كورونا

ألمح نصر صلاح، شقيق نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى شفاء الأخير من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان صلاح قد أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده في مصر خلال معسكر المنتخب الأخير وقبل لقائيّ توجو بتصفيات أمم أفريقيا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، نشر نصر صلاح صورة له برفقة شقيقه محمد صلاح خلال حفل زفافه الأخير معلّقاً بالقول: "الحمد لله".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة نادي ليفربول تنوي توقيع عقوبة على محمد صلاح بعد اختراق قواعد التباعد الإجتماعي، في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذي كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصريحات المدير الفني لـ "الريدز"، الألماني يورجن كلوب، حيث قال إن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادى، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات شديدة بعد حضور حفل زفاف شقيقه بدون الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة صلاح لتزيد من أوجاع ليفربول، خاصة في ظل غياب عدد من اللاعبين في صفوف الفريق، وهم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.